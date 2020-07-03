Песков заявил, что Путин постоянно работает над укреплением России

https://static.news.ru/photo/6028cdfc-bd1c-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Прошедшего с развала СССР времени недостаточно для цементирования основ российского государства, однако процесс идёт, и президент Владимир Путин постоянно работает над этим вопросом, являющимся для него одним из приоритетов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер уже отмечал, что в историческом контексте после распада Советского Союза, «после этого коллапса, совершенно беспрецедентного коллапса в истории» прошло совсем немного времени.

И, конечно, это очень мало времени для полноценного становления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию, — отметил он.

Песков добавил, что именно в связи с этим многие правовые основы и регуляторные практики сделаны «на живую нитку».

Он обратил внимание на то, что процесс совершенствования, который необходим для «полноценного и необратимого» укрепления государства идёт последовательно. Пресс-секретарь подчеркнул, что в этом деле важным шагом стало внесение поправок в Конституцию РФ.

20 лет назад мы жили в государстве, состояние которого оставляло желать лучшего, государство вообще было на грани развала, государство просто жило в условиях экзистенциальных угроз — угроз изнутри и снаружи, — заявил представитель Кремля.

Сейчас, считает он, россияне живут совсем по-другому, однако предстоит ещё много работы.

Песков также ответил на вопрос о том, есть ли показатель, по которому можно будет судить о преодолении последствий 1990-х годов. По его словам, наверняка можно будет ориентироваться на целый ряд цифровых показателей, передаёт ТАСС.

2 июля, во время обращения к россиянам, президент напомнил, что после развала СССР прошло совсем немного времени, и современная Россия пока ещё находится на стадии становления. По его мнению, страна ещё во многом очень уязвима, многое сделано «на живую нитку», поэтому ей необходимы внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что российское правительство продолжает работать над национальным планом по восстановлению экономики