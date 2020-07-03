Правительство РФ продолжает работать над планом по восстановлению экономики

https://static.news.ru/photo/6bd69060-bd14-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство продолжает работать над национальным планом по восстановлению экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время глава государства Владимир Путин планирует провести ряд мероприятий с членами кабмина, посвящённых данному вопросу.

Он пояснил, что правительство уже давно работает над положениями плана, а сейчас — над реализацией этих положений, так как «в данном случае ситуация вот эта беспрецедентная, она не терпит промедления», передаёт РИА Новости.

19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня.

Как писал NEWS.ru, российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов подготовит новые инициативы в антикризисный план.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.