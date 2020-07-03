Правительство РФ продолжает работать над планом по восстановлению экономики

Российское правительство продолжает работать над национальным планом по восстановлению экономики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшее время глава государства Владимир Путин планирует провести ряд мероприятий с членами кабмина, посвящённых данному вопросу.
Он пояснил, что правительство уже давно работает над положениями плана, а сейчас — над реализацией этих положений, так как «в данном случае ситуация вот эта беспрецедентная, она не терпит промедления»,
19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.
Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня.
Как писал NEWS.ru, российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов подготовит новые инициативы в антикризисный план.
План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен