Песков: завербованный журналист из пула может собирать информацию

https://static.news.ru/photo/2ed1f0c4-c10b-11ea-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Дмит Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист кремлёвского пула, который завербован иностранной разведкой, имеет возможность для сбора информации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело задержанного по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

По словам представителя Кремля, нельзя исключать, что завербованный журналист пула может обладать «чувствительными» данными. Он имеет возможность переговорить с высокопоставленными лицами, сделать свои выводы и передать сведения спецслужбам.

Песков также высказался относительно личности Сафронова, который раньше был работником пула. Пресс-секретарь президента заметил, что власти сталкивались с журналистом как с очень талантливым представителем профессии и высоко ценили способности экс-сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей».

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что суть озвученных в адрес Сафронова обвинений известна не общественности, а суду, и именно суд будет их рассматривать.

Что касается президентского пула, то работа организовывается таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне. Стоит подчеркнуть, что судебного решения по делу Сафронова пока нет, — цитирует Пескова ТАСС.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Вопрос о мере пресечения сейчас решается в Лефортовском суде. Заседание проводится в закрытом режиме.

Экс-журналиста задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело, не сообщается.

Сафронов уволился из «Коммерсанта» весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Из-за вышедшей двумя месяцами ранее публикации о поставках Су-35 в Египет против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Материал пришлось удалить.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков считает, что материалы СМИ в поддержку советника главы Роскосмоса основаны на эмоциях.