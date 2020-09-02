Песков: угроза для одного члена ОДКБ опасна для всех государств договора

https://static.news.ru/photo/552635dc-ed0c-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Любая внешняя угроза для какого-либо государства, входящего в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), представляет опасность для других участников договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело в том, что любая внешняя угроза для члена ОДКБ составляет собой внешнюю угрозу для всей организации, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, согласовывал ли глава Белоруссии Александр Лукашенко своё заявление с российским лидером Владимиром Путиным.

28 августа глава Белоруссии заявил, что Минск и Москва могут задействовать совместную группировку вооружённых сил, если на западной границе Союзного государства «дёрнутся».

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на форуме «Армия-2020» заявил, что организация не получала запросов от властей Белоруссии об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране. Если Минск направит запрос, то в ОДКБ будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Как ранее писал NEWS.ru, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть отправлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистским действиям. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время речь не идёт об использовании этого резерва. Его численность и состав не уточняются.