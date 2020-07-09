Песков: связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым нелогично

https://static.news.ru/photo/78a59e3c-c1d1-11ea-88ac-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки связать убийство чеченца на территории Австрии с главой Чечни Рамзаном Кадыровым не имеют никакого отношения к здравой логике. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что убитый был блогером, критиковавшим Кадырова. Однако, принимая во внимание эти сведения, говорить о связи политика с убийством нелогично, подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, рассматривать это дело в таком ключе просто невозможно.

Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично, — заметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что сам глава Чечни ранее уже высказывался об убийстве в Австрии и также всё отрицал. По мнению представителя Кремля, политик не может понять, в чём дело. Кремль же получает информацию о случившемся из СМИ.

Это всё-таки произошло на территории Австрии, и сам гражданин, который был убит, как мы знаем, давно жил в Австрии, мигрант. Я не знаю, какой у него юридический статус, беженец или гражданин Австрии, нам это неизвестно, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров был застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Как передавал NEWS.ru, Рамзан Кадыров заявил, что к убийству чеченского блогера «Анзора из Вены» причастны иностранные спецслужбы.