https://static.news.ru/photo/ece1bfca-ded2-11e9-93fb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечёт за собой гонку вооружений, но РФ в ней участвовать не будет, так как может и без этого обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность.

В обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Заявление он сделал, отвечая на вопрос студентов Высшей школы экономики о том, не начнётся ли после выхода США из ДРСМД гонка вооружений.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение не ввязываться в гонку принято российским лидером Владимиром Путиным.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России считают, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.