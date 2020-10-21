Песков: Россия может обеспечить Крым водоснабжением без участие Украины

https://static.news.ru/photo/4e2ab334-1386-11eb-bd13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация способна самостоятельно и без участия Украины обеспечить Крым водоснабжением. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чиновнику задали вопрос, исключает ли Москва переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра.

Это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран. Россия — мощная страна. Она способна обеспечить Крым водой без Украины. Что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее стало известно, что правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич ситуацию с водной блокадой Крыма. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что была нарушена рекомендация, сделанная ещё в 2016 году спецпредставителем генсека СЕ Жераром Штудманом, который посетил Крым и подготовил доклад. Она касалась необходимости незамедлительно отреагировать на проблему снабжения полуострова водой.

До этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву. Также в МИД сообщили, что данная позиция основывается на нормах международного права. Более того, Киев отрицает, что сам нарушает эти нормы.

Украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.