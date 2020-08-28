Песков рассказал о переговорах по вопросу реструктуризации долга Белоруссии

https://static.news.ru/photo/300c2194-e91a-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность рефинансирования долга Белоруссии будут рассматривать соответствующие органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,отвечая на вопрос о реструктуризации долга в $1 млрд.

Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям — именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются, — цитирует его РИА Новости.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министру финансов страны Юрию Селивёрстову рассмотреть направления рефинансирования внешнего долга республики при необходимости. По словам главы Минфина, экономика республики в 2020 году может недополучить около 4 млрд белорусских рублей (около 116 млрд рублей) из-за обстановки на нефтяных рынках и кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

По данным минфина Белоруссии, внешний госдолг страны по состоянию на июль 2020 года составлял $18 млрд. Больше всего выплат приходится на Россию и Китай.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга республики в размере $1 млрд.