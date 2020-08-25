Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2800fda4-e6b7-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил министру финансов страны Юрию Селивёрстову рассмотреть направления рефинансирования внешнего долга республики при необходимости.

Если его (внешний долг. — NEWS.ru) надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу <...> Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит, вы мне должны доложить, каким образом, — цитирует руководителя государства агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко выслушал доклад замглавы правительства страны Николая Снопкова и обсудил исполнение государственного и местного бюджетов, после чего напомнил чиновникам, что зарплаты бюджетников должны составлять минимум 80% среднего дохода по стране. Говоря о пенсиях, лидер добавил, что данные пособия необходимо выплачивать в размере 40% среднего дохода, чего бы это не стоило.

Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надёжными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство <...> пенсии — это святое, — отметил Лукашенко.

По словам главы Минфина Юрия Селивёрстова, экономика Белоруссии в 2020 году может недополучить около 4 млрд белорусский рублей (около 116 млрд рублей) из-за обстановки на нефтяных рынках и кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Белоруссии подписало контракт на поставку из России двух батальонных комплектов бронетранспортёров БТР-82А и первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М. Документ утвердили во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», проходящего в Подмосковье.

Кроме того, ВС республики и российский концерн «Алмаз — Антей» заключили соглашение по взаимодействию по поставкам образцов систем противоракетной обороны (ПРО) до 2025 года.