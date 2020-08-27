Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании долга республики в размере $1 млрд.
По словам белорусского лидера, главы правительств двух стран обсудят данный вопрос 27 августа.
Лукашенко также отверг возможность падения белорусского рубля.
Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее. Мы не допустим обвала национальной валюты, — цитирует его ТАСС.