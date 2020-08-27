Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

Нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске было организовано в интересах правительства национального согласия (ПНС). Об этом заявил советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Станислав Кудряшов.

По его словам, атака представляла собой попытку силового захвата дипмисси. Безусловно, это было организовано в интересах правительства в Триполи, — цитируетКудряшова ТАСС. Он отметил, что сотрудникам посольства удалось справиться с...