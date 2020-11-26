Песков рассказал, когда Путин поздравит Байдена с победой

https://static.news.ru/photo/98df6c14-2fd6-11eb-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, пока нет официальных итогов выборов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать возможное восприятие на Западе молчания Путина как сигнал того, что президент РФ не принимает победу демократа Байдена и ждёт, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп оспорит итоги выборов.

Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что о победе Байдена заявили некоторые американские СМИ, но в ряде штатов продолжается подсчёт голосов.

Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, на решение Путина абсолютно не влияет тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена с победой.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что демократы проиграли выборы. Он отказался признавать, что проиграл Байдену. Политик считает, что процедура была сфальсифицирована: имели место вбросы голосов от имени умерших жителей и не только.

78-летний бывший вице-президент Джо Байден стал первым в американской истории политиком, за которого на выборах президента отдали голоса более 80 млн избирателей. Рекорд связан как с явкой на прошедших выборах, так и с ростом числа американского населения и, соответственно, числа избирателей.