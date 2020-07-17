Песков: Путин открыт к диалогу на равных со всеми странами

https://static.news.ru/photo/74a8d0ba-c811-11ea-b283-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин открыт к взаимовыгодному и конструктивному диалогу со всеми странами, в том числе и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но при одном условии, что этот диалог ведётся на равных, без менторства, без попытки навязывать какие-то решения и с готовностью принимать во внимание позицию друг друга, — заявил он в эфире «Авторадио».

По словам пресс-секретаря президента, у тех, кто руководил страной до 2000 года, было обманчивое представление о том, что после окончания конфронтации с США наступит «время вселенской гармонии и взаимной любви».

Он отметил, что российский лидер это понимает и проводит последовательную международную политику оп выстраиванию добрых отношений с теми государствами, которые к этому готовы. Песков подчеркнул, что эта политика направлена на повышение благосостояния россиян.

Именно для этого и во имя этого Путин и работает, — сказал представитель Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения постоянно меняются в худшую сторону. По его словам, Москва и Вашингтон движутся от одной низшей точки к другой. При этом дипломат отметил, что современные отношения между странами отличаются от времён холодной войны, когда противостояние СССР и США было в разы опаснее.