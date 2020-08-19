Песков прокомментировал информацию о «полёте» в Минск самолёта ФСБ

https://static.news.ru/photo/aebe232c-e20b-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о «полёте» в Минск самолёта ФСБ, заявил, что пока не располагает никакими сведениями об этом событии.

Я про самолёт ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелётах, — отметил представитель Кремля.

По его словам, между двумя странами довольно оживлённый воздушный трафик, передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 18 августа лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий авиации ФСБ, прилетел из Москвы в Минск. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково в 16:00 (по московскому времени) и приземлился в белорусской столице в 17:17 (по московскому времени).

Как писал NEWS.ru, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов вступился за белорусских силовиков. Он ознакомился с видео, появившимися в Интернете, которые якобы свидетельствуют о чрезмерной жестокости белорусских силовиков при столкновениях с демонстрантами, и порекомендовал не спешить с обвинениями в адрес сотрудников правоохранительных органов.