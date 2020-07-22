Песков прокомментировал инцидент с сотрудниками Первого канала в США

https://static.news.ru/photo/38ab0234-cc3c-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер для обеспечения личной безопасности для журналистов из России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал нападение американских правоохранителей в Портленде на съёмочную группу Первого канала.

Нападение на российских журналистов со стороны полиции США считаем возмутительным . Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом, — заявил Песков ТАСС.

В американском Портленде продолжаются акции протестов из-за расового вопроса. 22 июля об агрессии со стороны полицейских США заявили журналисты Первого канала, которые снимали репортаж об атаках на местный суд со стороны участников манифестаций.

Во время работы российских корреспондентов над репортажем портлендские полицейские, несмотря на наличие бейджей с надписью «Пресса», разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, а также избили его.

Коллеге оператора удалось заснять происходящее на смартфон, но, заметив это, другой страж порядка набросился на девушку и отобрал мобильное устройство. Как рассказал позднее директор Дирекции информационных программ Кирилла Клеймёнова, обошлось без серьёзных травм.

Протесты сотрясают Портленд уже больше месяца. Поводом к ним стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жёсткого задержания полицейскими.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что власти города Портленд в штате Орегон утратили контроль над «анархистами и подстрекателями». Он предлагал отправить туда спецназ, но местное руководство выступило против. Во время акции погибли уже больше 10 человек, ранены больше 60, включая детей.

Как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел расценивает как недопустимое применение силовых методов к сотрудникам СМИ со стороны американских правоохранителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.