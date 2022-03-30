Песков: подвижек по реализации гуманитарной операции в Мариуполе пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что по итогам телефонного разговора, который состоялся между лидерами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном не наметилось существенных подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе, пишет ТАСС.

Нет, пока нет, — сказал Песков.

Так от ответил на вопрос, есть ли какое-либо продвижение по этой ситуации.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона завершились. Об этом ранее сообщили на официальном сайте Кремля, добавив, что в ходе переговоров лидеры обеих стран обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что Путин подчеркнул, что «для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил в ходе поездки в Дижон, что собирается в ближайшее время провести очередные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что намерен обсудить гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, которую Франция планирует провести при участии Греции и Турции.