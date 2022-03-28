Макрон захотел обсудить с Путиным гуманитарную операцию Франции в Мариуполе

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в ходе поездки в Дижон, что собирается в ближайшее время провести очередные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что намерен обсудить гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя, которую Франция планирует провести при участии Греции и Турции, сообщает ТАСС

Сегодня со стороны России мы наблюдаем несоблюдение международного гуманитарного права, которое неприкосновенно. Мы осудили такое отношение, и в ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным. Мы завершаем переговоры с украинской стороной и мэром Мариуполя о проведении наших операций, без их согласия это невозможно, — сказал Макрон.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что 28 марта эвакуация мирного населения по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Она пояснила, что это решение принято из соображений безопасности.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что до полного освобождения Мариуполя осталось недолго. Он опубликовал в своём Telegram-канале новое видео боёв, отметив при этом, что российские военные действуют жёстко и оперативно.