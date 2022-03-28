Кадыров: до полного освобождения Мариуполя осталось недолго

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале новое видео боёв в Мариуполе. Он отметил, что российские военные действуют жёстко и оперативно, и вскоре город будет полностью освобождён.

На кадрах видно, как чеченские бойцы ведут бой у многоэтажного дома, затем обследуют здание и выходят на его крышу с флагом Чечни.

До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни показал кадры водружения флага республики над зданием мариупольской администрации. По его словам, оно было взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Комментируя видео с украинским военнопленным, Кадыров призвал солдат ВСУ сдаваться и тем самым сохранить себе жизнь. Он также отметил, что это приблизит наступление мира и порядка на Украине.