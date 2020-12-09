Песков подтвердил, что Путин и Меркель говорили о Навальном

https://static.news.ru/photo/392e9ca6-3a0b-11eb-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре действительно затрагивали тему инцидента, произошедшего с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля вновь не стал называть Навального по фамилии, использовав формулировку «берлинский пациент».

Ранее поступило сообщение, что Путин с Меркель поговорили про оппозиционера. Однако подробности диалога не приводились. Позднее была распространена информация, согласно которой сведения о данном разговоре появились на портале Кремля, но были с сайта удалены. Песков опроверг последнее сообщение. Он сказал, что такого фактически не было. По его словам, в тексте на портале Кремля опубликован текст по результатам разговора. Никаких корректировок в него не вносили.

Мы, действительно, в своём сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение. Тема пациента берлинского была действительно затронута, о чём сказала германская сторона, — цитирует Пескова РИА Новости.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель призвал правительство передать властям России сведения по инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.