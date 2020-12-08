Депутат бундестага призвал передать России информацию по делу Навального

https://static.news.ru/photo/ebfd2b28-3997-11eb-b877-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Фото: navalny/instagam.com

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель призвал правительство передать властям России сведения по инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Мы уверены, что Федеральное правительство должно российским властям передать исчерпывающую информацию по делу Навального, в том числе выводы врачей Charité, — цитирует РИА Новости немецкого депутата.

Армин-Паулус Хампель в настоящее время находится с визитом в Москве, где 8 декабря состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.