Путин обсудил с Меркель ситуацию с отравлением Навального

https://static.news.ru/photo/dd55a228-3896-11eb-9a88-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Федеральный канцлер Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Путиным. Федеральный канцлер и президент говорили о темах: Нагорный Карабах, Украина («нормандский процесс») и инцидент с Навальным, — сообщили РИА Новости в правительстве ФРГ.

Подробности переговоров по Навальному не уточняются.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась к властям Германии. Дипломат призвала Берлин раскрыть все данные по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Захарова рассказала, что в материалах, которые Германия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), вся представляющая ценность фактура была замазана чёрным маркером. Представитель МИД потребовала от ФРГ предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи немецкой армии выявили, что он был отравлен веществом, схожим с токсинами группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и ОЗХО. Госпитализировавшие Навального омские врачи следов яда в организме Навального не обнаружили.