Песков ответил на вопрос об открытии границ

https://static.news.ru/photo/99d85b38-b6cf-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда в России откроют границы, заявил, что пока такой информации нет. По его словам, такое решение будет формулироваться в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом с учётом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран, «но пока в этом плане ничего не менялось».

Пока никаких решений не принималось, — подчеркнул Песков.

РФ, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте. Ряд европейских стран уже начал снимать ограничения, где-то уже разрешён туризм. Однако российские власти пока на такой шаг не идут.

По общему правилу, границы закрыты и для граждан РФ и для иностранцев, исключение сделано для тех, кому необходимо попасть в другую страну по работе или учёбе, чтобы помогать больным родственникам, а также для тех, кто постоянно проживает за рубежом. Иностранцы могут въехать в страну по тем же основаниям. Кроме того, въезд разрешён для участников программы по переселению соотечественников, жителям ЛНР и ДНР, гражданам Белоруссии. На граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются.