Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о «кукловодах» из России

14:02, 25 июня 2020
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о желании обсудить с российским лидером Владимиром Путиным влияние «кукловодов из РФ» на выборы в его стране.

Как заявил представитель Кремля, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других государств. Тем более, отметил Песков, РФ не собирается предпринимать подобных шагов в отношении Белоруссии — своего союзника.

По словам пресс-секретаря президента России, официальный Минск не представлял каких-либо доказательств деятельности «кукловодов». Поэтому возникает вопрос, насколько такие обвинения со стороны главы соседнего государства могут соответствовать действительности.

Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Лидеры стран продолжат диалог, они общаются содержательно и часто. Стоит напомнить, что Лукашенко делал очень много добрых заявлений о России, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд.

Ранее политик заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Лукашенко подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду. Также он заявил, что никаких фальсификаций на выборах, которые состоятся 9 августа 2020 года, не будет. По его словам, решение принимает большинство, но к мнению меньшинства тоже нужно прислушиваться, только если меньшинство или большинство не ведут себя агрессивно.

Как ранее передавал NEWS.ru, белорусские силовики задержали за четыре дня на пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента страны более 360 человек. До этого в Белоруссии задержали претендента на пост президента Белоруссии экс-банкира Виктора Бабарико, которого называют основным конкурентом Лукашенко.

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