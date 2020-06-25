Кремль ответил на недовольство Японии исследованиями РФ близ Курил

https://static.news.ru/photo/f8a6f584-b797-11ea-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия имеет право проводить любые исследования на собственной территории. Так на недовольство Японии российскими действиями, совершёнными неподалёку от Курильских островов, ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля относительно мнения властей по поводу сложившейся ситуации. Песков, в свою очередь, назвал российские исследования на принадлежащей государству территории «суверенным правом».

Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований, — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Согласно позиции официального Токио, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать Японии согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Российская сторона не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией и считает, что, так как Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. кв. км, общая площадь спорной территории — примерно 200 тыс. кв. км.

Путин в 2018 году предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Предложение азиатским политиком было отвергнуто.

В 2020 году российский лидер заявил, что любой гражданин РФ считает Курилы своей родиной. В Японии после этих слов предположили, что Россия не хочет возвращать острова из-за США.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство Японии заявило протест правительству Российской Федерации в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Уточняется, что РФ уведомила Токио о запланированных на период с 18 июня по 18 сентября геологоразведочных работах.