Песков опроверг нахождение Путина в Сибири или на Валдае

https://static.news.ru/photo/71449240-8858-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что Владимир Путин якобы находится на Валдае или в Сибири. По его словам, российский лидер работает в своей резиденции Ново-Огарёво.

Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности, — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что в резиденции Путин имеет все виды связи и проводит все рабочие мероприятия в формате видеоконференций.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина. По его словам, глава государства может вызвать чиновников нажатием одной кнопки. Среди абонентов, которые назначены на эти кнопки, есть руководство администрации президента, главы ведомств и члены правительства.