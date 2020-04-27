Песков: очные встречи глав государств никуда не денутся

Очные саммиты глав государств никуда не денутся, но дистанционный формат приживётся после снятия карантинных ограничений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Несмотря на все меры по обеспечению цифровой безопасности подобных переговоров, они всё равно не смогут полностью заменить личное общение в формате один на один, когда главы государств могут обсуждать наиболее чувствительные вопросы, — заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
Кроме того, представитель Кремля отметил преимущества дистанционного формата общения с точки зрения мобильности.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал видеоконференции, ставшие главным способом общения между дипломатами в дни пандемии COVID-19.
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