Песков: очные встречи глав государств никуда не денутся

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что Владимир Путин якобы находится на Валдае или в Сибири. По его словам, российский лидер работает в своей резиденции Ново-Огарёво.

Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности, — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что в резиденции Путин имеет...