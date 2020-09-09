В Кремле увидели ерунду в атаке «российских хакеров» на сайт фирмы Байдена

https://static.news.ru/photo/4e2a3f4e-f34c-11ea-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что фирму, связанную с кандидатом в президенты США Джо Байденом, якобы атаковали «российские хакеры».

Мы не в курсе, какая фирма, что значит «поддерживаемая российским государством». Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство, — сказал он в ходе пресс-конференции.

О кибератаке на консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, которая работает с Байденом и другими политиками Демократической партии США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на корпорацию Microsoft. Отмечалось, что в этом могут быть замешаны «поддерживаемые государством российские хакеры».

По данным агентства, инцидент имел место в последние два месяца. При этом точно не установлено, являлась ли целью атаки избирательная кампания Байдена или же злоумышленники пытались получить информацию о других клиентах фирмы.

Ранее NEWS.ru писал, что агентство Reuters сообщило об атаке российских хакеров на электронную почту бывшего британского министра торговли Лиама Фокса. По сведениям агентства, в руки злоумышленников якобы попали детали торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. Тогда также отмечалось, что атака носила признаки операции, «поддерживаемой государством».