В Кремле увидели ерунду в атаке «российских хакеров» на сайт фирмы Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что фирму, связанную с кандидатом в президенты США Джо Байденом, якобы атаковали «российские хакеры».
Мы не в курсе, какая фирма, что значит «поддерживаемая российским государством». Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство, — сказал он в ходе пресс-конференции.
О кибератаке на консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, которая работает с Байденом и другими политиками Демократической партии США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на корпорацию Microsoft. Отмечалось, что в этом могут быть замешаны «поддерживаемые государством российские хакеры».
По данным агентства, инцидент имел место в последние два месяца. При этом точно не установлено, являлась ли целью атаки избирательная кампания Байдена или же злоумышленники пытались получить информацию о других клиентах фирмы.
Ранее NEWS.ru писал, что агентство Reuters сообщило об атаке российских хакеров на электронную почту бывшего британского министра торговли Лиама Фокса. По сведениям агентства, в руки злоумышленников якобы попали детали торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. Тогда также отмечалось, что атака носила признаки операции, «поддерживаемой государством».
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