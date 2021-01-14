Памфилова перевела Центризбирком из WhatsApp в Telegram

https://static.news.ru/photo/7eae203e-5686-11eb-93dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отказалась от использования мессенджера WhatsApp. Отныне она будет использовать мессенджер Telegram.

Вместе с ней «цифровой переезд» осуществили и коллеги главы ЦИК.

При этом, как подчеркнули в Центризбиркоме, решение было принято добровольно, без давления сверху.

Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлён по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких «команд» от кого бы то ни было мне не поступало, — цитирует Памфилову Telegram-канал ЦИК.

В начале января WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Было заявлено, что поскольку мессенджер является частью корпорации, в которую также входят Facebook Messenger и Instagram, то информация будет передаваться всему «семейству приложений». Это объяснили необходимостью анализа вкусов и привычек пользователей.

После этого в Общественной палате призвали чиновников отказаться от использования WhatsApp, как минимум — в рабочих целях, писал NEWS.ru.

В свою очередь в WhatsApp поспешили заверить, что все сообщения пользователей защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому ни работники мессенджера, ни Facebook не могут видеть их. Заявление было опубликовано после того, как основатель Telegram Павел Дуров написал о невозможности изучить шифрование и конфиденциальность WhatsApp, так как их код скрыт.