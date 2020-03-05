https://static.news.ru/photo/568cb592-5ed5-11ea-995b-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сравнила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом.

Такую аналогию она привела, отвечая на вопрос, что делать гражданину, если ему нравятся не все предлагаемые президентом изменения Основного закона. По её словам, в комплексном обеде также может попасться блюдо, которое человек не хочет. И в такой ситуации перед ним встаёт выбор: отказаться от покупки вовсе или не обращать внимание на то, что не нравится.

Говоря о необходимости проведения именно «пакетного» голосования, глава ЦИК заявила, что выносить на суд общественности каждое изменение по отдельности она считает невозможным.

Если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться, — пояснила она на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Ранее NEWS.ru писал, что Центральная избирательная комиссия приняла решение распустить научно-экспертный совет. Как заявила глава комиссии Элла Памфилова, ЦИК пришёл к выводу, что нынешняя форма этого совета «оказалась абсолютно неприемлемой». Ранее один из членов совета Борис Надеждин подготовил письмо с критикой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нём было предложено провести специальное заседание ЦИК на эту тему.