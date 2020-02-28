https://static.news.ru/photo/c36c19ca-5a41-11ea-a7a6-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия приняла решение распустить научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК пришёл к выводу, что нынешняя форма научно-экспертного совета «оказалась абсолютно неприемлемой», в том числе для его участников. Она подчеркнула, что желающие эксперты могут обсудить работу экспертной площадки 10 марта, собравшись в Центризбиркоме.

Как пишет РБК, один из членов совета Борис Надеждин подготовил письмо с критикой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нём было предложено провести специальное заседание ЦИК на эту тему. Источник издания подчеркнул, что Надеждин инициировал сбор подписей над этим письмом о чём стало известно в администрации президента, тогда у Памфиловой состоялся «неприятный разговор» с кремлёвскими чиновниками. После этого в ЦИК приняли решение ликвидировать комиссию. По словам Надеждина, коллеги по совету отговорили его от идеи обращения в ЦИК.

Ранее Панфилова на заседании совета призвала его членов к изменению формата работы. По её словам, необходимо сформировать более эффективное взаимодействие с экспертами.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, входящий в НЭС, в беседе с «Новой газетой» заявил , что решение ЦИК — ожидаемое. По его словам, между ЦИК и советом «не было ни конструктивного, ни какого-либо другого взаимодействия».

NEWS.ru сообщал, что досрочное голосование по внесению правок в Конституцию начнётся за три дня до основного. Им могут воспользоваться все российские граждане, которые не смогут попасть на «родные» участки в запланированный для общенародного голосования день — 22 апреля. Об этом заявляла Элла Памфилова.