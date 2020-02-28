Центральная избирательная комиссия приняла решение распустить научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИК.
Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК пришёл к выводу, что нынешняя форма научно-экспертного совета «оказалась абсолютно неприемлемой», в том числе для его участников. Она подчеркнула, что желающие эксперты могут обсудить работу экспертной площадки 10 марта, собравшись в Центризбиркоме.
Как
Ранее Панфилова на заседании совета призвала его членов к изменению формата работы. По её словам, необходимо сформировать более эффективное взаимодействие с экспертами.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, входящий в НЭС, в беседе с «Новой газетой»
NEWS.ru сообщал, что досрочное голосование по внесению правок в Конституцию начнётся за три дня до основного. Им могут воспользоваться все российские граждане, которые не смогут попасть на «родные» участки в запланированный для общенародного голосования день — 22 апреля. Об этом заявляла Элла Памфилова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен