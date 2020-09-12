Памфилова призвала законодательно бороться с «партиями-спойлерами»

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Россия пытается методом давления принудить Украину восстановить водоснабжение Крыма, однако Киев, в соответствии с международным гуманитарным правом, не обязан решать проблемы оккупированных территорий и тем более — других государств. Об этом сказано в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В ведомстве, ссылаясь на международное гуманитарное право, подчеркнули, что государство, взявшее под контроль ту или иную территорию, полностью и самостоятельно обязано отвечать за всё происходящее там. Часть первая статьи 55...