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Памфилова призвала законодательно бороться с «партиями-спойлерами»

18:38, 13 сентября 2020
Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвали внести в закон изменения, направленные на борьбу с «партиями-спойлерами».

Москалькова назвала проблемы с такими организациями очень серьёзными, передаёт ТАСС.

Новые партии, так называемые двойники, спойлеры, путают людей. И люди никак не поймут, всё-таки за кандидата от какой партии они голосуют, — сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова отметила, что такие политические силы используют «грязные технологии».

Даже не просто партии-двойники, но и однофамильцы. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс. И я думаю, что законодателям надо подумать об этом, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что количество нарушений в ходе единого дня голосования оказалось выше, чем при голосовании по поправкам в Конституцию. В Центризбиркоме это объяснили большим количеством участвующих в выборах кандидатов и политических партий.

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