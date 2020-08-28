Озвучена дата экстренного заседания парламента Японии для выбора премьера

https://static.news.ru/photo/7e47e996-eab5-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Hong/Global Look Press

Экстренное заседание японского парламента для выбора нового премьер-министра после ухода Синдзо Абэ состоится 17 сентября.

Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведёт последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября, — говорится в материале агентства Kyodo.

В свою очередь Jiji уточняет, что к 16 сентября в ЛДП должны согласовать и другие кадровые назначения, если таковые будут. После этого утверждённые кандидатуры представят на утверждение обеим палатам парламента.

Как писал NEWS.ru, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Саркисов сообщил, что одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Японии после отставки Синдзо Абэ может стать экс-глава МИД страны — Фумио Кисида. По его словам, дипломат обладает богатым политическим опытом.

Синдзо Абэ 28 августа официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Предполагается, что им может стать генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.