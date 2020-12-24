От Конституции до COVID-19: какие законы прошли через парламент в 2020 году

Российские парламентарии завершают законодательную работу в непростом 2020 году. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в повестку российских законодателей. Всего Госдума и Совет Федерации за год приняли более 540 законов, ещё ряд документов сенаторам предстоит рассмотреть сегодня, 25 декабря. По словам спикеров обеих палат парламента, важнейшими стали инициативы по развитию изменений, внесённых в Конституцию РФ, бюджет и документы, направленные на социальную поддержку граждан в условиях пандемии. Между тем буквально в последние недели работы депутаты приняли и ряд поправок, вызвавших общественный резонанс. Один из законов — по ужесточению условий для возбуждения уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков, профильный комитет СФ рекомендовал к отклонению.

Серьёзное испытание

Совет Федерации завершает парламентскую сессию. Сенаторам предстоит рассмотреть более 80 вопросов. Всего же за год российский парламент принял более 540 законов, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала прошедшую сессию «серьёзным испытанием для парламентариев».

Честно говоря, не помню столь напряжённого, трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жёстком режиме. Могу точно сказать, что работа в таких форс-мажорных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьёзным испытанием, — заявила она на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Отвечая на вопрос о наиболее значимых законодательных актах, Валентина Матвиенко обратила особое внимание на пакет из 25 законов, направленных на реализацию поправок к Конституции, а также подчеркнула важность закона о бюджете на 2021 год, принятого в условиях пандемии. Кроме того, сенатор отметила законы о регулировании дистанционной работы, введении прогрессивной шкалы налогообложения и поправки, защищающие интеллектуальную собственность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, со своей стороны, также отметил, что работа законодателей в 2020 году проходила в непростых условиях и что система ограничений не позволяла парламентариям выйти на максимальную эффективность. Тем не менее спикер нижней палаты парламента выделил ряд важных решений Госдумы, таких как принятие бюджета, продление программы материнского капитала и обеспечение школьников горячим питанием.

Одним из основных приоритетов нашей работы в этом году стала подготовка и принятие поправок к Конституции Российской Федерации, законов в их развитие. Принятые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют конкретным содержанием понятие «социальное государство», защищают суверенитет страны, — подчеркнул он, выступая на завершающем заседании парламентской сессии.

Социальные инициативы vs «закручивание гаек»

Совет Федерации/flickr.com

Вместе с тем ни Валентина Матвиенко, ни Вячеслав Володин не вспомнили о законах, направленных на ужесточение правил проведения митингов, о введении ограничений для граждан-иноагентов и об угрозе западным информресурсам, ограничивающим россиян в доступе к «общественно значимой информации в РФ». Впрочем, по мнению ряда экспертов, опрошенных NEWS.ru, «политика закручивания гаек» им чужда, а вот социальные инициативы парламентариев можно только приветствовать.

Так, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв среди важных законов выделил принятие бюджета, продление программы материнского капитала и обеспечение школьников горячим питанием. Политолог скептически отнёсся к рассматриваемым в нижней палате парламента проектам депутатов Дмитрия Вяткина, Александра Хинштейна и Сергея Боярского.

Но я понимаю, что тут Дума идёт в русле, заданном политическим руководством страны. «Охранительство» возведено в принцип и стало частью общегосударственной идеологии. Кто-то считает, что запреты и ограничения гарантируют устойчивость системы в условиях внешних угроз и внутренних рисков. Я так не считаю. Политика законодательного закручивания гаек мне не близка. А вот забота о детях, матерях, дольщиках, помощь тем, кто потерял в доходах из-за пандемии, борьба с бедностью — это то, что нельзя не приветствовать. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В свою очередь политический юрист Антон Тимченко в разговоре с NEWS.ru отметил, что парламент реагировал на внешние события и вызовы оперативно, в связи с чем законотворческая активность в 2020 году оказалась на довольно высоком уровне. Условно эксперт разделил законодательные инициативы на три блока.

Во-первых, блок законов, направленных на сглаживание последствий пандемии и создание условий для жизни и работы в новой коронавирусной реальности (тут и меры поддержки населения и бизнеса, и уточнение режима повышенной готовности, и ответственность за распространение фейков об эпидемии и много чего ещё). Во-вторых, пакет законов, принимаемых во исполнение конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании (гарантии бывшим главам государства, статус Госсовета и т. д.). В третьих, это объёмный пакет инициатив, реформирующих (очевидно, с прицелом на грядущую федеральную избирательную кампанию) «политическое» законодательство. Тут и порядок проведения публичных мероприятий, и новые основания отнесения субъекта к иностранным агентам, и новые поправки в избирательное законодательство, позволяющие избиркомам обращаться в Роскомнадзор для блокирования незаконной информации в Интернете. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает разумными и своевременными законы о внесении изменений в ФЗ «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

А наиболее резонансными стали принятые законы, приводящие нынешнее законодательное поле в соответствие с конституционными изменениями, — подчеркнул эксперт.

Не все законы одинаково полезны

Совет Федерации/flickr.com

На последнем заседании Совет Федерации рассмотрит законы, которые в последнее время вызвали общественный резонанс. Это и документ о применении санкций за ограничение доступа россиян к общественно значимой информации в РФ, который в юридическом сообществе уже окрестили попыткой создать нечто вроде «великого китайского Firewall». Кроме того, сенаторам предстоит одобрить введение уголовной ответственности за злостное нарушение физическими лицами, СМИ и незарегистрированными общественными объединениями требований закона о получении статуса иноагента. Как считают эксперты, опрошенные NEWS.ru, таким образом в стране создаются условия для избирательных репрессий.

В повестке заседания Совета Федерации также значится инициатива о запрете возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательства их передачи. Поправка вносится в статью Уголовного кодекса, по которой в прошлом году был задержан известный журналист-расследователь Иван Голунов. Правда, в профессиональном сообществе опасаются, что предлагаемые изменения никак не повлияют на возможность сфабриковать дело. Накануне профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон на пленарном заседании.

По мнению главы комитета Андрея Клишаса, обязав следователя проводить полноценное расследование ещё до возбуждения уголовного дела, законодатель никак не решит проблему необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки и расследование уголовных дел. При этом сенатор опасается, что таким образом правоохранительным органам будет дано дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления.