Госдума ищет управу на Facebook и YouTube

Группа парламентариев внесла в Государственную думу законопроект о санкциях за ограничение доступа россиян к общественно значимой информации в РФ, в том числе материалов зарегистрированных СМИ. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». В качестве мер воздействия к нарушителям будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Мнения экспертов, опрошенных NEWS.ru, относительно предлагаемых парламентариями нововведений разделились. В Общественной палате России законопроект назвали здравым шагом по признанию факта цензуры со стороны западных соцсетей. В юридическом же сообществе инициативу сравнили с попыткой создать нечто вроде «великого китайского Firewall», но без собственных ресурсов, которые китайцам заменяют YouTube и Facebook.

Не YouTubом единым

Авторами инициативы выступили группа депутатов во главе с председателем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и сенатором Алексеем Пушковым, возглавляющим в верхней палате парламента временную комиссию СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. В документе, который размещён в электронной базе Госдумы, законодатель вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Этот статус может быть присвоен Генпрокурором РФ по согласованию с МИД России тем ресурсам, кто допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Как пояснила NEWS.ru один из авторов инициативы, зампредседателя профильного комитета Госдумы Марина Мукабенова, разработка и внесение законопроекта связаны с фактами дискриминации российских информационных продуктов на крупнейших зарубежных интернет-площадках, таких как Twitter, Facebook и YouTube.

Мы сегодня говорим о защите прав наших российских граждан и о том, что мы не допустим их ущемления. Если вы работаете на территории нашей страны, то, пожалуйста, будьте добры, соблюдайте российское законодательство. И этот законопроект прежде всего направлен именно на такие интернет-ресурсы, которые допускают ущемление прав наших граждан. Согласно проекту, у Роскомнадзора с момента получения решения Генпрокурора будут в сутки на включение нарушающей права россиян интернет-платформы в специальный перечень. И после этого ведомство направит нарушителю предупреждение. Если он, в свою очередь, в указанный срок не отреагирует на это предупреждение, то это послужит основанием для ограничений, в том числе полной, или блокировки. Марина Мукабенова Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

При этом депутат подчеркнула, что инициатива парламентариев не направлена против конкретно Facebook, Twitter и YouTube, а касается всех иностранных интернет-ресурсов, которые будут допускать безосновательные ограничения к российскому продукту.

И как отметил в разговоре с ТАСС глава временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, Россия не заинтересована в блокировке зарубежных сетевых платформ, но такая возможность должна быть предусмотрена в законодательстве как крайняя форма ответственности за интернет-цензуру. При этом сенатор добавил, что выступает против того, чтобы реакцией на каждое нарушение была автоматическая блокировка, так как интернет-платформы имеют «определённую социальную востребованность».

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В Общественной палате России инициативу парламентариев поддержали. Первый замглавы комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал законопроект первым шагом к признанию того, что западные соцсети ограничивают информацию российских СМИ, занимаются цензурой и делают это систематически, причём разными методами.

Гиганты IT-рынка продвигают и навязывают своё понимание конкуренции, диктуют свои нормы, правила, и мы видим, что даже президент США ничего не может этому противопоставить. Поэтому нам нужно срочно думать о том, как спасти не только цифровой суверенитет нашей страны, а в принципе суверенитет. Иностранные интернет-площадки ставят во главу угла свои политизированные интересы, в то время как на территории России должны главенствовать законодательство Российской Федерации и конституционные права граждан на получение информации. Поэтому те, кто свои нормы и правила ставят выше российских законов, должны быть подвергнуты жёстким мерам воздействия через ограничение доступа к этим платформам. Александр Малькевич первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Будет шумно и весело

А вот старшему партнёру коллегии адвокатов Pen & Paper Константину Добрынину «очередная звонкая силовая законодательная инициатива» напомнила скорее фальш-старт избирательной компании в новую Госдуму.

По сути же это очередная попытка политического воздействия законодателей отдельно взятой страны негодными правовыми инструментами на глобальное мировое информационное поле. Всё это выглядит как желание создать нечто вроде «великого китайского Firewall», но без собственных ресурсов, которые китайцам заменяют Youtube и Facebook. Очевидно, что Youtube, Facebook, Twitter не дискриминируют россиян и не собираются этого делать — подозревать их в этом нелепо. У них есть правила и стандарты. Эти правила едины для всех, с чем столкнулся даже Дональд Трамп. Если ты их добровольно принимаешь, то будь добр исполняй или уходи из этих ресурсов. Ведь насильно мил не будешь и в Интернете тоже. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

По мнению юриста, адресатов этой инициативы — глобальных IT-гигантов наподобие Google и Facebook — скорее всего, не заблокируют. Для примера он привёл эпопею с блокировкой Telegram и поражение Роскомнадзора, который в итоге месяц назад сам завёл там канал.

А от навешенного на них ярлыка о «признании владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» им будет не горячо не холодно, а скорее, смешно, и добавит в копилку мировых мифов о России, помимо балалаек и медведей на улице, ещё и странных законодателей, борющихся с Интернетом во имя якобы прав людей, — отметил эксперт.

По словам Добрынина, Россия не является для глобальных IT-платформ крупным рынком, и от гипотетического ухода корпорации не потеряют сильно в доходах, а вот для российских граждан прямо будет нарушено то самое право, гарантированное 29 статьей Конституции (право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом). Эксперт уверен, что, скорее всего, закон не будет работать, как задумали инициаторы, потому что юридическая техника хромает.

Да и маловероятно, что сам Хинштейн сможет долго прожить без привычного ему Instagram, Facebook и Twitter. Если смотреть на количественно-качественный состав инициаторов, к которым присоединился сенатор Пушков, шансы на скорое принятие проекта я оцениваю как не слишком высокие, но будет шумно и весело, — подытожил он.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян также не совсем понимает актуальность внесённого в Госдуму законопроекта.

Мне кажется, что жаловаться на ограничение прав россиян на доступ к информации и блокировать такие сайты, то есть фактически нарушать права россиян на доступ к информации в результате этого, это какой-то оксюморон. Просто очередная блокировка популярнейших ресурсов, которыми пользуются 90 миллионов россиян, приведёт к значительному нарушению их прав и не только. Это первое. А второе, с технической точки зрения, опять же вы угрожаете блокировкой одним из самых популярных ресурсов, и очевидно, что россияне их будут обходить, как это было с Telegram, которым пользовались не так уж и много людей — порядка 5 млн людей в самом начале. А Instagram пользуются 60–70 млн, YouTube — там 80 млн и так далее. Карен Казарян главный аналитик РАЭК главный аналитик РАЭК

В этой связи, по мнению эксперта, у российских операторов связи возникнет достаточно серьёзная проблема с загруженностью, в том числе в линии зарубежного трафика. Казарян уверен, что эффект от такого законотворчества будет очевидно значительно больше, чем блокировка просто одной из платформ или ресурсов. По его словам, инициатива российских депутатов похожа на некое политическое послание, что вот Россия обеспокоена принципами модерации контента на крупных площадках, как и многие другие страны. Но в мире никому пока не приходило в голову принимать законопроекты, которые блокируют данные в результате несогласия с их политикой модерации, добавил эксперт.

Над материалом также работала Виктория Немис.