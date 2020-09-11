Опасное сближение Китая и России заметили в США

https://static.news.ru/photo/599992e0-f4a4-11ea-8942-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Укрепление отношений между Россией и Китаем представляет огромную угрозу для США. В первую очередь речь идёт о военной сфере, в которой вместе Москва и Пекин представляют серьёзный противовес амбициям Вашингтона.

Такое мнение высказал эксперт американского журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, Пекин и Москва переводят отношения на более высокий уровень после того, как Запад начал экономическую войну против России. Сближение продолжается и легко догадаться, кого имел ввиду китайский лидер Си Цзиньпин, когда в августе призвал Россию и Китай «выступить против гегемонии и односторонности», отметил Бэндоу.

Теперь даже убеждённые сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что Белому дому следует сесть с Кремлём за стол переговоров и поискать компромиссы. Так, США могут свернуть расширение НАТО. При этом Бэндоу подчеркнул, что цель Вашингтона должна заключаться не в том, чтобы сделать Москву союзницей США, а в том, чтобы помешать ей стать союзницей Пекина.

Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона, — уверен эксперт.

Он добавил, что новая холодная война принесёт меньше пользы, поэтому США и Европе следует стремиться к цивилизованным, партнёрским отношениям с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники военной разведки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США «невиданных вооружений», о которых не знает никто в мире. Как считают специалисты, эти хвастливые высказывания направлены на то, чтобы заставить Москву быть более сговорчивой в тяжёлых дискуссиях с Вашингтоном. В частности, Трамп таким образом хочет повлиять на дальнейшую судьбу Договора о сокращении стратегических вооружений.