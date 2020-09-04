О доверии Путину заявили 58% россиян

https://static.news.ru/photo/8d4e327c-ee8b-11ea-a086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 58% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину.

О недоверии к президенту высказался 31% респондентов, остальные 11% затруднились ответить на этот вопрос, сообщает РИА Новости.

Среди опрошенных 60% уверены, что Путин хорошо справляется с работой на посту президента. 26% респондентов не согласны с этим утверждением, в то время как 14% не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос по телефону 28–30 августа среди лиц старше 18 лет. В нём приняли участие четыре тысячи человек, погрешность опроса оценивается в 1,9%.

В середине августа NEWS.ru писал о снижении рейтинга доверия к Путину. Тогда о доверии к президенту заявили 55% опрошенных, 58% положительно оценили его работу. Это был минимальный показатель доверия с начала года.