В Интернете появилась в некотором смысле сенсационная фотография. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков спокойно сидит в салоне эконом-класса самолёта. Надо сказать, что Котюков, один из самых молодых и перспективных министров, начал свою карьеру в родном Красноярском крае, где быстро прошёл все иерархические ступеньки вплоть до вице-губернатора. Не удивительно, что, по имевшейся информации, в числе других молодых технократов его готовили к креслу тамошнего краевого руководителя. Но в последний момент было решено использовать его опыт взаимодействия с РАН в Москве и оставить на министерских хлебах.

У нас давно стало нормой восхищаться традициями тех стран, в которых высшие чиновники, министры сами сидят за рулём автомобилей, ездят на работу на велосипедах, летают рейсовыми самолётами, как это делали президенты Финляндии, Литвы, Сербии. У нас же до недавнего времени даже обычные министры заказывали себе для поездок бизнес-джеты.

И уж совсем неприятный резонанс получила история с командировками министра промышленности Дениса Мантурова, который позволял себе в Китае снимать номер за полтора миллиона рублей в сутки. Конечно, ведущий сложные переговоры чиновник не должен ютиться в хостеле. Ему необходимы комфортные условия для восстановления и поддержания рабочего ритма. Но, как говорится, всему же есть границы. В своё время нездоровый смех вызвало заявление Анатолия Чубайса, объявившего в припадке скромности, что, мол, отныне топ-менеджеры его убыточной госкорпорации «Роснано» не будут пользоваться для своих зарубежных командировок бизнес-джетами, а продолжат летать просто в бизнес-классе рейсовых лайнеров.

Денис Мантуров Сергей Булкин/News.ru

В этом смысле новый стиль, который, как мы видим, практикует министр науки Котюков, для нас своеобразный новый тренд. Другое дело, что пока такие демонстрации разумной скромности для нашего всего навидавшегося обывателя требуют дальнейших доказательств. Мы же помним, как Москву восхитила разрекламированная поездка Бориса Ельцина в обычном городском троллейбусе. И только позже его верный телохранитель поведал в своей очередной книге, что шеф с трудом в толпе выдержал одну остановку и с радостью пересел в свой лимузин, который неотступно следовал за историческим троллейбусом.

Однако если уж речь заходит о разумной экономии, то, видимо, ограничивать министерские корпоративы за казённый счёт уже недостаточно. В конце концов, авторитет власти складывается и из таких деталей, как обычный полёт Котюкова в компании его же подопечных — простых кандидатов наук и инженеров. Вот и новый владимирский губернатор отказался от роскошной загородной резиденции своей предшественницы и намерен её сдавать для пополнения областного бюджета.

Ведь у нас борьба с чиновничьими привилегиями давно превратилась в дежурную фразу и имеет столь же длинную и запутанную историю, как, например, сокращение рядов служивого сословия. Обе эти кампании носят перманентный характер. А ведь ещё Эйзенхауэр говорил, что, мол, тот, кто ценит привилегии выше принципов, теряет и то и другое.