https://static.news.ru/photo/9843a8ec-d3fc-11e9-a922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты городского собрания Сочи избрали главой города 34-летнего и.о. мэра города-курорта Алексея Копайгородского. До своего назначения на этот пост он являлся вице-губернатором Краснодарского края.

По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи, — цитирует ТАСС представителя счётной комиссии.

Кандидатуру нового мэра депутаты поддержали единогласно. Это произошло по новой схеме — на конкурсной основе вместо существовавшего ранее прямого голосования.

Из 18 кандидатов на пост мэра Сочи, подавших документы, конкурсная комиссия отобрала лишь трёх человек, а к участию в тайном голосовании допустили только ставленника краевых властей Алексея Копайгородского и бизнесмена Андрея Донченко.

По информации издания « Кавказский узел », имена кандидатов на пост мэра города были неизвестны, конкурсная комиссия пообещала огласить их лишь в день выборов — 10 сентября. В связи с этим недовольство высказали председатель Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук и шоумен Андрей Разин.

В день завершения приёма документов от кандидатов, 29 августа, действующий мэр Анатолий Пахомов, занимавший свой пост с 2009 года, сообщил, что решил не переизбираться на третий срок.

Как сообщал News.ru, ранее замруководителя ЦИК России Николай Булаев заявил, что распоряжение главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального можно рассматривать как «преступление».