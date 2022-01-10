Названы семь губернаторов, оказавшиеся в зоне риска в 2022 году

Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния губернаторов, в котором семь из 14 глав регионов оказались в зоне риска. Речь идёт о тех руководителях субъектов, которым в 2022 году предстоит принять участие в выборах, сообщают «Известия».

В число аутсайдеров попали главы Томской, Свердловской, Саратовской, Оренбургской, Кировской областей, а также руководители Карелии и Марий Эл. Лидируют в списке главы Москвы, Чечни, Тульской и других областей, что подтверждают одобренные заявки на кредиты, анонсирование крупных проектов. Причинами отставок губернаторов могут стать нерешённые социальные проблемы и крупные коррупционные скандалы.

Так, основанием для обсуждения вероятной отставки главы Оренбургской области Дениса Паслера стала масштабная активность силовых структур: обыски проводились в местных Минпромэнерго, Минкультуры, Минприроды, детской областной больнице и других учреждениях. В итоге глава региона потерял сразу 11 позиций, передвинувшись с 66-го на 77-е место.

В адрес главы Кировской области Игоря Васильева звучала критика от ОНФ из-за сокращения коечного фонда, дал знать и низкий показатель «Единой России» на выборах в Госдуму. Глава Саратовской области Валерий Радаев сам допустил отказ от участия в выборах.

Глава Карелии отметился рядом негативных информационных поводов: обращением работников Олонецкого молкомбината с призывом об отставке, проблемой с уборкой снега в Петрозаводске. Глава Марий Эл Александр Евстифеев второй месяц подряд находится на 82-м месте. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился с 20-го места на 27-е.

Серьёзные перспективы уйти с поста у губернатора Томской области Сергея Жвачкина, занявшего в декабрьском рейтинге предпоследнее место, сыграла роль и отставка накануне Нового года вице-губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов может занять пост главы Оренбургской области уже в ближайшее время. Кузнецов, который покинул пост 15 декабря 2021 года, готовится к переезду в Оренбург.