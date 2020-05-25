НАТО не согласилась с РФ об отказе от учений в период пандемии

https://static.news.ru/photo/29f34914-9f31-11ea-ac53-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

НАТО отвергла предложение России отказаться от военных учений в период пандемии коронавируса. Изначально глава МИД РФ Сергей Лавров направил в Брюссель письмо с данной инициативой, отметив, что отказ от манёвров станет «конструктивным» шагом на фоне негативных новостей.

Как сообщает газета «Коммерсант», в письме говорилось, что российская сторона уже снизила активность у границ стран НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг в своём ответе заявил, что усиление активности НАТО связано с деятельностью РФ в Восточной Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москву разочаровал ответ Столтенберга.

Как ранее писал NEWS.ru, постоянное представительство России при НАТО усомнилось в заявлении Альянса, ключевую роль в котором играют США, о «приверженности соблюдению режима контроля над вооружениями».