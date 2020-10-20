Нарышкин обвинил США во вмешательстве в дела дружественных России стран

https://static.news.ru/photo/72b02be6-12d5-11eb-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты бесцеремонно вмешивается во внутренние дела дружественных России государств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Соединённые Штаты продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ, — цитирует ТАСС главу СВР.

Он пояснил, что грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Киргизии и Белоруссии.

Нарышкин добавил, что США сначала громко заявляют о неприемлемости любого внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, но затем быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. Директор Службы внешней разведки считает, что в этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства, отходит на задний план.

Ранее Нарышкин заявил, что США готовят в Молдавии «цветную» революцию после выборов главы республики, если свой пост сохранит действующий лидер государства Игорь Додон. По его словам, Соединённые Штаты Америки ведут себя «грубо и беспардонно» в Молдавии и республиках Закавказья. Он добавил, что Россия такими методами действовать не будет, писал NEWS.ru.