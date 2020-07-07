Начальники Генштабов РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

https://static.news.ru/photo/7835e626-c106-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с турецким коллегой генералом армии Яшаром Гюленом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран, — говорится в сообщении.

Ранее Турция, Россия и Иран обсудили решение США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права. Президенты трёх стран — гарантов перемирия в САР — провели видеосаммит по Сирии. Стороны подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан. Атаки израильских военных в Сирии были названы нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны.

NEWS.ru сообщал, что США вводят новые санкции в отношении Сирии и лично президента страны Башара Асада. Ограничения привязаны к вступившему в силу «закону Цезаря», который позволяет наказывать не только сирийский режим, но и его союзников.