Москву и область пытались объединить неоднократно. Останавливало только то, что в результате появился бы экономический монстр, начальник которого стал бы практически вровень с премьером, как минимум. Однако последние события показали, что два значимых субъекта РФ во многом непохожи друг на друга. Особенно это стало очевидно на пике пандемии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв показал себя энергичным лидером, способным в критический момент взять инициативу на себя, принимать решительные меры, но без явного перехлеста, исходя из собственного понимания целесообразности. Область уже отказалась от электронных пропусков и дозированного передвижения. Там уже открыты парки, дан «зелёный свет» прогулкам, естественно, с соблюдением осторожности и занятиям спортом. Открываются непродовольственные магазины. Пока не дана отмашка только общепиту.

Министерство физической культуры и спорта Московской области/mosreg.ru

А вот Москва отличилась именно введением так называемых QR-кодов, электронных пропусков, позволяющих отслеживать и ограничивать передвижения москвичей. Даже если оставить в стороне потенциальную коррупционную составляющую такого нововведения и унизительность самой процедуры, грубо нарушающей положения Конституции РФ, парадокс ситуации заключается в том, что на деле ничего общего с противодействием распространению злокозненного коронавируса это не имеет. Собственно, мы и раньше об этом догадывались, но теперь проговорился и Алексей Немерюк, замглавы аппарата мэра. Выясняется, что москвичей мучают введением «аусвайсов» и подставляют под немалые штрафы исключительно для того, чтобы закрыть доступ в столицу провинциальной рабочей силе и, дескать, сохранить рабочие места для москвичей. Недаром говорят, что иногда лекарство бывает опаснее самой болезни.

Дальше больше. С первого июня в столице открывают непродовольственные магазины, химчистки и прачечные с мастерскими бытового обслуживания. На первый взгляд, крайне своевременный шаг, позволяющий и жизнь горожан, наконец, облегчить, и малый и средний бизнес, главную жертву самоизоляции, поддержать. Но не тут-то было. Не понятно, кто сможет воспользоваться плодами такой спешной либерализации — QR-коды-то сохраняются. Для тех, кто не смог обзавестись рабочими пропусками, сохраняется тот же поводок: только два дальних выхода в неделю. Даже на собственном автомобиле, когда риск для окружающих сводится к нулю. Видимо, странная манера консервации рабочих мест требует дальнейших жертв со стороны значительной части жителей мегаполиса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К тому же вроде бы разрешили гулять, но по экзотическому графику, расписанному по районам и даже по отдельным домам, но не более трёх раз в неделю. Почему именно трёх, откуда такая сакральная цифра — ответа никто не получил. Вопрос только в том, кто и как сможет отличить гуляющего по графику от просто направляющегося в соседний магазин. Равно как без введения ЧС или осадного положения в городе проверка документов мирно передвигающихся граждан попахивает беззаконием. И уж штрафы в такой смутной ситуации просто станут вызовом москвичам.

К слову, известнейший кардиолог Лео Бакерия искренне удивился, как это в Москве призывают заниматься спортом в масках. Как такое возможно, это же запредельная нагрузка на сердце. Создается впечатление, что Сергей Собянин стал заложником собственной стратегии максимального закручивания гаек под предлогом противодействия массовому инфицированию. Сейчас отпустить до предела натянутые вожжи, видимо, в его понимании — девальвировать все предыдущие широко распиаренные усилия. Потому он ведёт речь о сохранении ограничений вплоть до времени создания вакцины против коронавируса. Трудно представить, что было бы с человеческой цивилизацией, если бы каждый раз при возникновении очередной эпидемии, мир бы затихал и сворачивал свою активность до создания необходимой вакцины.

Словом, Москва и Подмосковье в некоторых вопросах оказываются чуть ли не антимирами. Кто прав? Покажет уже самое ближайшее будущее.