Москалькова посетовала на отсутствие в Белоруссии борца за права человека

https://static.news.ru/photo/cc526c0e-f5e3-11ea-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Белоруссии следует задуматься о создании должности уполномоченного по правам человека. Это позволило бы президенту Александру Лукашенко получать объективную информацию о настроениях в стране и наладить диалог с гражданским обществом, считает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

По её словам, отсутствие коллеги аналогичного профиля затрудняет работу по защите прав россиян в соседней республике.

Мы работаем в отношении каждого человека, который считает, что его права нарушены, индивидуально. И мне было бы легче работать со своим коллегой — уполномоченным по правам человека, но такого нет в Белоруссии, — цитирует Москалькову ТАСС.

Она рассказала, что в условиях политического кризиса в соседней республике ей приходится проходить более витиеватый административный путь, чтобы оказать поддержку российским гражданам или как минимум разобраться в ситуации. Например, она была вынуждена обращаться напрямую к генеральному прокурору Белоруссии, когда к ней «обращался ряд журналистов», которые были там задержаны.

Москалькова добавила, что анонсированный местными властями комплекс реформ «вызывает оптимизм». Это позволяет надеяться, что в республике всё-таки появился омбудсмен, с которым будет налажен прямой контакт.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

14 сентября в Москве, как писал NEWS.ru, состоится встреча Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран. Они также будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.