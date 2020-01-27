Елена Бойко освобождена от должности заместителя министра здравоохранения РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по её просьбе, — говорится в документе, который был опубликован на сайте кабмина.
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин уволилс должностей высокопоставленных чиновников МВД, СК и МЧС. Кроме этого, он назначилновых судей в федеральные арбитражи и своих представителей в квалификационных коллегиях некоторых региональных судов.
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