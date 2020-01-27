Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию, если её полномочия в организации станут ущемлять, рассказал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем, — цитирует политика ТАСС. Россию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после...