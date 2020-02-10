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Действия Евросоюза в связи с проведением выборов в Крыму и Севастополе осенью прошлого года являются нелегитимными и не выдерживают критики, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

По его словам, российская сторона и впредь будет отвечать на подобные решения зеркально. Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя...