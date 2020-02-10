Премьер-министр Михаил Мишустин обязал членов правительства к 9.00 каждого понедельника приходить на общее совещание кабмина.
Первое совещание в новом формате Мишустин провел сегодня — 10 февраля. На нём он отметил особую важность строгого соблюдения бюджетной дисциплины, —
пишетURA.ru.
По информации издания, 13 февраля правительство обсудит увеличение расходов на социальные нужды: маткапитал, пособия и льготы.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр призвал подчинённых не давать необоснованных обещаний и не использовать резервный фонд для увеличения не утверждённых расходов.
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