Мишустин 26 октября встретится с руководством ГД и главами фракций

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Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос журналистов по поводу заявления его американского коллеги Дональда Трампа о том, что у сына Джо Байдена были коммерческие связи с РФ.

Речь идёт о том, известно ли президенту что-нибудь о бизнес-контактах Хантера Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, Путин ответил отрицательно. Елена Батурина занималась и, может быть, занимается...