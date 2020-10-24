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Мишустин 26 октября встретится с руководством ГД и главами фракций

22:23, 25 октября 2020
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится 26 октября с руководством Госдумы и главами фракций, в частности, планируется обсуждение вопросов социально-экономического развития, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

26 октября Михаил Мишустин встретится с руководством Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и руководителями фракций. Планируется обсудить широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны, — говорится в сообщении.

Как уточняется, во встрече примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российская промышленность получит в качестве поддержки 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, власти приняли решение выделить 600 млн рублей предприятиям, которые собираются приобрести новое буровое оборудование и утилизировать старое.

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