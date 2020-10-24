Мишустин 26 октября встретится с руководством ГД и главами фракций

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретится 26 октября с руководством Госдумы и главами фракций, в частности, планируется обсуждение вопросов социально-экономического развития, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
26 октября Михаил Мишустин встретится с руководством Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и руководителями фракций. Планируется обсудить широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны, — говорится в сообщении.
Как уточняется, во встрече примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин,
Ранее NEWS.ru писал, что российская промышленность получит в качестве поддержки 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, власти приняли решение выделить 600 млн рублей предприятиям, которые собираются приобрести новое буровое оборудование и утилизировать старое.