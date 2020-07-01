Миронов предложил устроить досрочные выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/02378276-bbee-11ea-a0f2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что после принятия поправок к Конституции станет логичным шагом проведение досрочных выборов в Госдуму. По его словам, это завершило бы процесс «разворота государства в сторону человека».

Миронов в эфире телеканала «Россия 24» назвал началом разворота государства лицом к человеку отставку правительства, которая произошла в январе 2020 года. Голосование по поправкам оказалось продолжением данного процесса.

Ну и логично тогда — давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров, за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом, — отметил Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала данные о результатах общероссийского голосования после обработки 80% протоколов. Число россиян, высказавшихся за изменения в основной закон страны, составляет 77,77%. Не одобрили поправки 21,42% проголосовавших. Явка, по уточнённым данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны в 21:00 мск 1 июля.