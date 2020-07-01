Миронов предложил устроить досрочные выборы в Госдуму

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что после принятия поправок к Конституции станет логичным шагом проведение досрочных выборов в Госдуму. По его словам, это завершило бы процесс «разворота государства в сторону человека».
Миронов в эфире телеканала «Россия 24»
Ну и логично тогда — давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров, за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом, — отметил Миронов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала данные о результатах общероссийского голосования после обработки 80% протоколов. Число россиян, высказавшихся за изменения в основной закон страны, составляет 77,77%. Не одобрили поправки 21,42% проголосовавших. Явка, по уточнённым данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны в 21:00 мск 1 июля.
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