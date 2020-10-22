МИД РФ: Карабах не связан с сотрудничеством России и Турции в САР

https://static.news.ru/photo/324a3d1a-1458-11eb-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тема Нагорного Карабаха не связана с отношениями Анкары и Москвы в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Я, честно говоря, не вижу тут связи, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передаёт ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.