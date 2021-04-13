МИД рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/a56501c6-9cee-11eb-bcc7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский МИД занимается подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лишь отчасти. В большей мере — это в компетенции администрации главы государства, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, дипломаты уже работают над своей частью организации этих переговоров.

Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем, — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

В ближайшие месяцы президенты двух стран могут встретиться по предложению американской стороны. Время, дата и место ещё не определены, и, как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, «говорить о месте проведения саммита пока рано». Однако ранее стало известно, что встреча, скорее всего, пройдёт на территории третьего государства, а не в США или России.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков призвал американского президента Джо Байдена избавиться от заблуждения об «одаривании» России предложением встретиться с Путиным.