Пушков дал совет Байдену на случай встречи с Путиным

Избавиться от заблуждения об «одаривании» России предложением встретиться с Путиным призвал американского президента Джо Байдена российский сенатор Алексей Пушков.
Накануне американский лидер провёл телефонный разговор со своим российским коллегой, в ходе которого предложил организовать встречу на нейтральной территории и обсудить ряд вопросов, с которыми приходится сталкиваться Вашингтону и Москве.
В своём Telegram-канале Пушков
И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо, — написал сенатор.
Также Пушков подчеркнул,что вероятный диалог не следует вести с позиции силы, как это любят делать в Вашингтоне.
Это третье заблуждение, с которым ему придется расстаться, — подчеркнул сенатор.
В любом случае, по мнению Пушкова, Байдену придётся расстаться со всеми своими заблуждениями. В крайнем случае, это произойдёт непосредственно на встрече с Путиным.
Ранее Пушков оценил слова Горбачёва об отношениях России и США. Об этом писал NEWS.ru.