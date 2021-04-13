Пушков дал совет Байдену на случай встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избавиться от заблуждения об «одаривании» России предложением встретиться с Путиным призвал американского президента Джо Байдена российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне американский лидер провёл телефонный разговор со своим российским коллегой, в ходе которого предложил организовать встречу на нейтральной территории и обсудить ряд вопросов, с которыми приходится сталкиваться Вашингтону и Москве.

В своём Telegram-канале Пушков написал , что подобный шаг президента США демонстрирует важность взаимодействия с РФ на международной арене.

И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо, — написал сенатор.

Также Пушков подчеркнул,что вероятный диалог не следует вести с позиции силы, как это любят делать в Вашингтоне.

Это третье заблуждение, с которым ему придется расстаться, — подчеркнул сенатор.

В любом случае, по мнению Пушкова, Байдену придётся расстаться со всеми своими заблуждениями. В крайнем случае, это произойдёт непосредственно на встрече с Путиным.

Ранее Пушков оценил слова Горбачёва об отношениях России и США. Об этом писал NEWS.ru.